Словенская Tushek презентовала 1000-сильный гиперкар

Tushek представила свой новый гиперкар, который с места до 60 миль (96 км/ч) разгоняется за 2,5 сек., а подобные показатели и у Bugatti Chiron, но в представленной новинке установлена гибридная силовая установка.

Если Bugatti Chiron в движение приводится 1500-сильным ДВС, то родстер Tushek TS 900 H Apex оснащен двумя электрическими моторами и 5,2-литровым V8. Суммарная отдача силовой установки 963 л.с. и 1400 Нм крутящего момента.

Компания Tushek & Spigel Supercars разработала свой новый автомобиль с использованием шасси, созданного из хромомолибденового сплава, корпус машины сделан из карбона, за счет чего масса машины составляет всего 1410 кг. Публичная презентация нового гибридного гиперкара состоится через месяц в рамках Salon Prive.