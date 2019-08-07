Росстандарт 7 августа сообщил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис будет отправлено почти 150 автомобилей марки Fiat.

Как говорится в сообщении ведомства, Fiat отзывает в России пикапы Fiat Fullback в количестве 147 экземпляров, которые были проданы на рынке в период с июня 2016 года.

Причиной отзыва становятся крепления боковых подножек, не соответствующего требованиям.

Владельцам отзывных пикапов произведут замену заклепок креплений боковых подножек на болты. Все работы в рамках сервисной кампании будут выполнены за счет компании.