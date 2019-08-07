Новый кросс-вэн Suzuki XL6 показали на официальных фотографиях

Около двух недель назад фотошпионам удалось сфотографировать тестовый экземпляр нового Suzuki XL6, а сегодня источники распространили официальные изображения.

Уже известно, что презентация внедоржного Suzuki XL6 состоится 21 августа. Эта модель будет построена на платформе Suzuki Ertiga, но при это будет отличаться от соплатформенника.

В самой компании новинку позиционируют, как премиальную. Салон автомобиля будет шестиместный с тремя рядами сидений, а еще в таком автомобиле будут расширенные колесные арки, рейлинги, иные бамперы и оптика.

Что касается линейки двигателей, то она будет представлена гибридной установкой, в составе которой предложат 1,5-литровый ДВС и 48-вольтовый стартер-генератор.

Полноприводной системы в модели не будет. По предварительным данным, на индийский рынок Suzuki XL6 выйдет по цене около 1,2 млн рупий или 1,1 млн рублей.