Один автомобиль BMW 8-Series Convertible стал отзывным в России

Росстандарт сообщил об отзывной кампании, затрагивающей всего один автомобиль немецкой марки BMW.

Речь идет об экземпляре BMW 8 Series Convertible, реализованном на российском рынке в период с августа 2015 года по август прошлого года.

В машине выявили вероятность не правильно установленных насосов высокого давления.

Это может привести к отсоединению насоса от фланца, а затем есть вероятность разгерметизации или обрыва топливопровода.

В результате может во время движения выключится двигатель или будет утечка топлива. В рамках отзыва владельцу автомобиля бесплатно произведут замену обоих насосов высокого давления.