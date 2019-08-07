Продажи автомобилей Suzuki выросли в России на 16%

Российский офис опубликовал данные по продажам своих автомобилей запрошлый месяц, когда дилерам марки удалось реализовать 603 машины.

Этот результат в сравнении с июлем прошлого года оказался выше на 16%. Положительная динамика на 15% наблюдается по итогам первых семи месяцев.

В этот период объёмы реализованных авто составили 3 332 ед. Локомотивом продаж бренда остается компактная модель Vitara.

В июле таких крсосоверов было продано в количестве 474 единиц, что на треть выше прошлогодних показателей.

Еще россияне приобрели 113 Suzuki SX4.