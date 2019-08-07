Российский офис опубликовал данные по продажам своих автомобилей запрошлый месяц, когда дилерам марки удалось реализовать 603 машины.
Продажи автомобилей Suzuki выросли в России на 16%
07.08.2019 12:39
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Этот результат в сравнении с июлем прошлого года оказался выше на 16%. Положительная динамика на 15% наблюдается по итогам первых семи месяцев.
В этот период объёмы реализованных авто составили 3 332 ед. Локомотивом продаж бренда остается компактная модель Vitara.
В июле таких крсосоверов было продано в количестве 474 единиц, что на треть выше прошлогодних показателей.
Еще россияне приобрели 113 Suzuki SX4.
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