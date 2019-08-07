УАЗ сертифицировал автомобиль для борьбы с лесными пожарами

Ульяновский автомобильный завод получил ОТТС на новый автомобиль, который будет способен бороться с небольшими очагами возгорания.

В документе автомобиль УАЗ для борьбы с лесными пожарами фигурирует как новая модификация «Фермера» — УАЗ 390945-903.

Модель позиционируется, как малый лесопатрульный комплекс.

Машина на базе «Фермера» получил грузовую платформу, где разместили специальное оборудование, а также емкость 0.5 м3 для негорючих и непищевых жидкостей.

В остальном это все тот же «Фермер» с 2.7-литровым двигателем ЗМЗ-40911, который работая в паре с пятискоростной механикой выдает 112 л.с. мощности.