Ульяновский автомобильный завод получил ОТТС на новый автомобиль, который будет способен бороться с небольшими очагами возгорания.
УАЗ сертифицировал автомобиль для борьбы с лесными пожарами
07.08.2019 12:32
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В документе автомобиль УАЗ для борьбы с лесными пожарами фигурирует как новая модификация «Фермера» — УАЗ 390945-903.
Модель позиционируется, как малый лесопатрульный комплекс.
Машина на базе «Фермера» получил грузовую платформу, где разместили специальное оборудование, а также емкость 0.5 м3 для негорючих и непищевых жидкостей.
В остальном это все тот же «Фермер» с 2.7-литровым двигателем ЗМЗ-40911, который работая в паре с пятискоростной механикой выдает 112 л.с. мощности.
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