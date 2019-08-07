Компания Renault рассказала о результатах продаж своих автомобилей за прошлый месяц, опубликовав отчетные данные.

В отчетный период лидеры марки в России реализовали 11 765 новых автомобилей, а этот результат оказался на 12% выше.

При этом за период с января по июль этого года продажи компании показывают отрицательную динамику на 6% до 76 196 реализованных машин.

Модель Renault Logan в июле стал бестселлером бренда в России, который разошелся тиражом в количестве 2 753 единиц, что на 15% больше.

Вторым стал кроссовер Duster с результатом 2 690 ед., что на 11% меньше. В тройке самых продаваемых авто компании стал Kaptur. Его продажи в прошлом месяце составили 2 226 ед., а это на 19% больше.