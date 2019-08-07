Компания Renault рассказала о результатах продаж своих автомобилей за прошлый месяц, опубликовав отчетные данные.
Renault Logan в июле стал бестселлером бренда в России
07.08.2019 12:24
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В отчетный период лидеры марки в России реализовали 11 765 новых автомобилей, а этот результат оказался на 12% выше.
При этом за период с января по июль этого года продажи компании показывают отрицательную динамику на 6% до 76 196 реализованных машин.
Модель Renault Logan в июле стал бестселлером бренда в России, который разошелся тиражом в количестве 2 753 единиц, что на 15% больше.
Вторым стал кроссовер Duster с результатом 2 690 ед., что на 11% меньше. В тройке самых продаваемых авто компании стал Kaptur. Его продажи в прошлом месяце составили 2 226 ед., а это на 19% больше.
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