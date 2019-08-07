Как известно «АвтоВАЗ» временно прекратил продажи своих автомобилей на европейском рынке, что связано с необходимостью их доработки до новых экологических стандартов.
Немецкие дилеры Lada начнут продавать китайские автомобили
07.08.2019 12:17
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Автомобили Lada продавались на территории Германии, а недавно стало известно, что немецкие дилеры Lada начали поиск новых поставщиков.
Как выяснили журналисты большинство дилеров рассматривают возможность продажи доступных китайских автомобилей.
Так, выяснилось, что дилеры с октября намерены начать продажи микроавтобусов и фургонов Joylong, а также моделей, которые внешне напоминают Toyota Hiace и Toyota Alphard.
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