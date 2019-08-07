Немецкие дилеры Lada начнут продавать китайские автомобили

Как известно «АвтоВАЗ» временно прекратил продажи своих автомобилей на европейском рынке, что связано с необходимостью их доработки до новых экологических стандартов.

Автомобили Lada продавались на территории Германии, а недавно стало известно, что немецкие дилеры Lada начали поиск новых поставщиков.

Как выяснили журналисты большинство дилеров рассматривают возможность продажи доступных китайских автомобилей.

Так, выяснилось, что дилеры с октября намерены начать продажи микроавтобусов и фургонов Joylong, а также моделей, которые внешне напоминают Toyota Hiace и Toyota Alphard.