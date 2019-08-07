Названы 10 самых популярных автомобилей с правым рулем на рынке РФ

Российские аналитики рассказали о самых востребованных праворульных автомобилях в России по итогам первого полугодия.

Как сообщили в агентстве «Автостат», в отчетный период объёмы проданных машин с правым рулем сократили на 1% до показателя 288,4 тыс. ед.

Больше всего на российском рынке было реализовано Toyota Corolla, которая и возглавила составленный ТОП-10 самых популярных авто с правым рулем в России.

Объёмы продаж этой модели составили 25 703 экземпляра, а доля – 9%. Вторым наиболее востребованным праворульным автомобилем стал Honda Fit с результатом 10 139 ед.

Следующими в рейтинге оказались модели марки Toyota, среди которых Mark (8 586 ед.), Vitz (7 880 ед.), Corona (7 218 ед.), Carina (5 823 ед.), Caldina (5 774 ед.), Prius (5 660 ед.).

Девятое место оказалось за Mazda Demio (5 519 ед.), а на последней строчке ТОПа расположился Toyota Camry (4 498 ед.).