На основании отчетных данных автопроизводителей в России уже можно сказать, какие модели авто наиболее востребованы на российском рынке.

Отчетные данные АЕБ пока не опубликованы, но судя по информации самых автокомпаний, LADA Granta остается самой продаваемой моделью на рынке РФ по итогам июля.

В прошлом месяце Гранта была продана в количестве 10 652 единиц, а это на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Следом за Грантой в рейтинге самых продаваемых в июле становится Лада Веста с результатом 8 937 экземпляров, что на 1% хуже.

В тройке лидеров располагается «Киа Рио». Эта модель разошлась тиражом в количестве 7 171 ед., а это на 8% меньше.

В первой пятерке оказался кроссовер Hyundai Creta и седан Solaris – 5 410 и 4 683 проданных ед.