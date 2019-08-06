На основании отчетных данных автопроизводителей в России уже можно сказать, какие модели авто наиболее востребованы на российском рынке.
LADA Granta остается самой продаваемой моделью на рынке РФ
06.08.2019 12:45
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Отчетные данные АЕБ пока не опубликованы, но судя по информации самых автокомпаний, LADA Granta остается самой продаваемой моделью на рынке РФ по итогам июля.
В прошлом месяце Гранта была продана в количестве 10 652 единиц, а это на 40% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Следом за Грантой в рейтинге самых продаваемых в июле становится Лада Веста с результатом 8 937 экземпляров, что на 1% хуже.
В тройке лидеров располагается «Киа Рио». Эта модель разошлась тиражом в количестве 7 171 ед., а это на 8% меньше.
В первой пятерке оказался кроссовер Hyundai Creta и седан Solaris – 5 410 и 4 683 проданных ед.
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