Продажи автомобилей KIA в России выросли в июле на 1,5%

Российский офис компании отчитался о продажах автомобилей за прошлый месяц.

Продажи автомобилей KIA выросли в России в июле на 1,5% и составили 18 811 реализованных экземпляров.

При этом по итогам семи месяцев этого года, дилеры компании продали 130 415 авто, что на 0,5% больше. Больше всего на российском рынке продается автомобилей Rio.

Эта модель остается бестселлером марки и в июле была продана в количестве 7 171 ед., что на 8% хуже.

Кроссовер Sportage стал вторым самым продаваемым автомобилем бренда с результатом 3 567 ед., что больше на 28%.

В тройке лидеров располагается седан KIA Optima с положительной динамикой на 112% до 2 345 реализованных штук.