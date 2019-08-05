Компания Audi выпустила электрический самокат

Audi разработала самокат, который способен проехать на одном заряде до 20 км.

Немецкая компания свое новое электрическое транспортное средство назвала e-tron Scooter. Его планируют начать продавать в Европе в следующем году по цене 2000 евро, что в пересчете составляет около 145 тыс. рублей.

e-tron Scooter пока существует только в виде концепта, но компания намерена его сделать серийным, причем на нем можно будет передвигаться по европейским дорогам, так как электросамокат получит светодиодную фару и задний фонарь.

Автопроизводитель позиционирует e-tron Scooter как доступное средство, которое можно погрузить в багажник автомобиля или перевезти его в общественном транспорте.

Еще самокат получил особую конструкцию передней рукоятки, позволяющей управлять одной рукой. Для e-tron Scooter еще будет выпущено мобильное приложение, а с его помощью можно будет отслеживать местоположение и видеть заряд батареи.