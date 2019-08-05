Audi анонсировала тизером выход новых моделей RS

Компания распространила тизерное изображение, сообщив о скором дебюте сразу шести новых моделей с приставкой к названию RS.



В сообщении к тизеру была информация о месте презентации – мотор-шоу во Франкфурте. Ежегодный автосалон начнет свою работу уже в следующем месяце.

Однако есть предположение, что на этом мероприятии будут представлены не все шесть новинок, а лишь часть, тогда как остальные покажут на автошоу в Лос-Анджелесе, который начнет работать в ноябре.

Подробностей о новинках в компании не раскрывают. С уверенностью можно сказать, что одной из них окажется RS Q3 Sportback, который уже неоднократно замечали на тестах.

Ожидается, что он будет оснащен турбированным 2,5-литровым двигателем с отдачей 400 л.с. Еще появится RS7 Sportback, в котором установят ДВС с отдачей 600 л.с. или более мощную гибридную установку.

Также в сентябре могут представить RS6 Avant, который составит конкуренцию на рынке моделям Mercedes-Benz AMG E63 и E63 S Estate.

RS-модификация появится и у флагманского кроссовера Q8. Что касается других спортивных вариантов моделей, то еще одной возможно окажется RS4 Avant.