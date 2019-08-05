В основе нового внедорожника Rezvani Tank будет лежать тележка от нового Jeep Wrangler, а вот силовой агрегат для «Танка» позаимствуют у Dodge Challenger SRT Demon.
Внешность нового внедорожника Rezvani Tank частично рассекречена
05.08.2019 22:56
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Rezvani показала тизерные изображения новой версии внедорожника под названием Tank. Новинка будет похожа на предшественника, но в ней уже установят агрегат мощностью 1000 л.с.
В движение брутальный внедорожник будет приводиться 6,2-литровым турбомотором от Dodge Challenger SRT Demon. В этом купе ДВС выдает 850 л.с., но для Rezvani Tank его форсируют до 1000 л.с.
Уже известно, что новый «Танк» будет предлагаться в обычной версии и бронированной, причем в ней уже будет защита от электромагнитного оружия.
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