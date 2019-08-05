Внешность нового внедорожника Rezvani Tank частично рассекречена

В основе нового внедорожника Rezvani Tank будет лежать тележка от нового Jeep Wrangler, а вот силовой агрегат для «Танка» позаимствуют у Dodge Challenger SRT Demon.

Rezvani показала тизерные изображения новой версии внедорожника под названием Tank. Новинка будет похожа на предшественника, но в ней уже установят агрегат мощностью 1000 л.с.

В движение брутальный внедорожник будет приводиться 6,2-литровым турбомотором от Dodge Challenger SRT Demon. В этом купе ДВС выдает 850 л.с., но для Rezvani Tank его форсируют до 1000 л.с.

Уже известно, что новый «Танк» будет предлагаться в обычной версии и бронированной, причем в ней уже будет защита от электромагнитного оружия.