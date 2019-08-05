Кроссовер Bugatti может оказаться полностью электрическим

Ранее сообщалось, что Bugatti не будет выпускать свой кроссовер, но новые данные говорят об обратном.



Как стало известно зарубежным журналистам, Bugatti может выпустить кроссовер, но при этом он окажется полностью электрическим.

Более того, сообщается, что его выпуск и разработка будет вестись совместно со специалистами Rimac, Edag и Magna Steyr.

Так, с выпуском кроссовера будет помогать фирма Rimac, а его разработкой Bugatti будет заниматься с инжиниринговой фирмой Edag, тогда как выпуском кроссовера будет заниматься Magna Steyr.

Помимо этого, есть данные, что в новинке будет установлена 1 900-сильная установка от моделей Rimac C_Two и Pininfarina Battista, в которых предлагается четыре электродвигателя.

В модели от Bugatti установка будет отличаться некоторыми уникальными решениями.

Предполагается, что стоимость одного такого кроссовера составит порядка 850 тысяч долларов минимум или около 55,3 млн рублей.