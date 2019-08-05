Mercedes-Benz готовит к дебюту новый электрический седан

Появились неофициальные данные, что новый седан немецкой марки будет представлен уже в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте.



Речь идет о новинке с названием EQS. Она представляет собой новый седан компании, который будет основной на новейшей платформе и будет оснащен полностью электрической силовой установкой.

Эта платформа в дальнейшем станет основной для еще как минимум пяти новы моделей. Новинку начнут выпускать на предприятии компании в Штутгарте.

В отличие от платформы используемой в EQC, новое шасси предполагает использование более мощных аккумуляторов и электромоторов.

Мощность силовых установок для нового седана будет варьироваться от 350 до 600 л.с.