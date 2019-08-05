Житель Нидерландов построил DeLorean с дистанционным управлением

Автором проекта стал программист из Нидерландов Бьорн Хармс, который из легендарного спортивного автомобиля DeLorean DMC-12 создал копию машины из фильма «Назад в будущее».

К тому же он сделал пульт управления автомобилем как в фильме.

Силовой агрегат DeLorean DMC-12 остался прежним, но чтобы машины смогла выполнять команды с пульта пришлось заменить рулевое управление и дополнить педали приводом.

Еще автор проекта воссоздал не только машину, но еще и пульт Futaba FP T7UAF. Таким устройством пользовались и в фильме.

Но в целях безопасности на пульте еще разместили красную кнопку, при нажатии которой машина резко тормозит.

Стоит отметить, что DeLorean DMC-12 является достаточно редким автомобилем, ведь за всю историю таких машин было выпущено всего 8,5 тысячи.

