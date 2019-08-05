Раскрыты подробности о новом Ford Mustang Shelby GT500

Американская компания решила раскрыть некоторые подробности о новом Mustang Shelby GT500, относящемся к 2020 модельному году.



Экстремальная версия спорткара от обычного в экстерьере будет отличаться увеличенными воздухозаборниками, иным аэродинамическим обвесом, новой выхлопной системой, тормозными суппортами, а еще для Ford Mustang Shelby GT500 предложат новые варианты окраса кузова.

В движение новинка будет приводиться 5,2-литровым двигателем. Его доработали и теперь он выдаст 760 лошадиных сил мощности при 847 Нм крутящего момента.

Впервые в модели будет установлена роботизированная КП с двумя сцеплениями.

Динамические характеристики не раскрывают, но в компании сообщили, что для разгона от 0 до 161 км/ч и до полной остановки спорткару потребуется всего 10,6 секунды.

Начальная стоимость Ford Mustang Shelby GT500 составит около 74 тыс. долларов или 4,8 млн рублей.