Стали известны характеристики новой BMW M3

Ранее сообщалось, что в BMW M3 будет устанавливаться только автоматическая трансмиссия и эта информация был негативно воспринята поклонниками «заряженного» седана.

Глава BMW M Маркус Флаш решил успокоить общественность и в интервью изданию Car он заявил, что «четрехдверка» будет предлагаться с механической коробкой передач и задним приводом.

Однако такая версия «трешки» будет немного слабее основных версий седана.

Под капотом BMW M3 будет устанавливаться 3,0-литровый турбомотор, который можно встретить в BMW X3 M и BMW X4 M. В этих кроссоверах он выдает 480 и 510 л.с. в зависимости от версии.

Какая отдача ДВС будет в новой M3 пока неизвестно, но предполагается, что версия с задним приводом и механикой получит агрегат мощностью 450 л.с.

Напомним, в BMW M3 полноприводная система будет позаимствована от BMW М5.