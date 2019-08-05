Jeep обновила свой внедорожник Grand Cherokee

Jeep начала продажи обновленного внедорожника Grand Cherokee. Эта версия относится к 2020 модельному году и получила новую «бюджетную» комплектацию.

Обновленный внедорожник получил новые колесные диски, усовершенствованную мультимедийную систему, новые бамперы и изменный задний диффузор.

Самая доступная версия теперь предлагается без пневматической подвески и с колёсными дисками меньшего размера. На китайском рынке Jeep Grand Cherokee теперь доступен в пяти комплектациях.

В России недавно появилась спортивная версия Jeep Grand Cherokee. Ее предлагают купить за 3 799 000 рублей.

Новая версия называется Grand Cherokee S Limited. От обычного внедорожника она отличается расширенным списком оборудования и спортивной внешностью.

Для новинки предлагают оформление экстерьера в стиле «заряженных» SRT-версий, 20-дюймовые колесные диски, а также полированные насадки на патрубках выхлопной системы.

В салоне автомобиля руль с подогревом, центральная консоль в цвете Piano Black, мультимедийная система с 8,4-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а также навигатором, и еще предложат аудиосистему Alpine с 9 динамиками и сабвуфером.

Grand Cherokee S Limited доступен только с полным приводом, а среди силовых установок доступен 3,0-литровый 238-сильный и 5,7-литровый 352-сильный двигатели. В паре с моторами работает восьмиступенчатая автоматическая КП.