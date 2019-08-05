Продажи машин с пробегом в Красноярске увеличились на 4%

Российские аналитики из «Автостат» зафиксировали 4-процентный рост продаж подержанных автомобилей на рынке Красноярска по итогам первого полугодия.

В отчетный период, в городе было перепродано 20 435 легковушек, а это лучше на 4,4%.

Красноярск продемонстрировал лучший показатель роста на вторичном авторынке среди городом-миллионников.

Чаще всего на этом рынке продаются автомобили марки Toyota, которым принадлежит 22% доли рынка. На втором месте располагаются модели Лада – 12,3%.

Также в списке самых востребованных авто с пробегом оказались Nissan (9,6%) и Honda (9,4%). Машины этих четырех брендов суммарно заняли 54,3% доли в продажах.