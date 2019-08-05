Партию обновленный внедорожников заметили на площадке в Японии. Рестайлинговая модель позиционируется как автомобиль 2020 модельного года и она уже скоро приедет к дилерам.

Обновленный Toyota Land Cruiser 200 сфотографирован без камуфляжа и можно сказать, что в целом изменений во внешности оказалось немного.

Обновление было поведено по стандартной схеме – бамперы, решетка радиатора, оптика. В салоне ожидается появление новых материалов отделки и обновленной мультимедийной системы.

В линейке двигателей останутся те же установки, что и у предшественника. Дорестайлинговый вариант внедорожника на российском рынке представлен с 4,6 и 4,5-литровыми моторами по цене от 4 875 000 рублей.

В паре с двигателями работе шестискоростная автоматическая КП. Между тем уже к концу 2021 года Toyota Land Cruiser 200 сменит поколение.

По предварительным данным, модель получит индекс «300» и в нем уже не будет восьмицилиндровых двигателей, на смену которым придут шестицилиндровые моторы.