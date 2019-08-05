Новый кроссовер Kia Sorento замечен на скоростной трассе

Испытания на сложной гоночной трассе нужны для настройки машины и ресурсных испытаний, так как на трассе узлы автомобиля получают огромную нагрузку, что позволяет выявить слабые места.

На трассе Нюрбургринга был замечен прототип нового Kia Sorento. Его презентацию должны провести в следующем году. На трассу машину вывели в камуфляжной пленке и с каркасом безопасности.

Сообщается, что кроссовер тестируется в серийном кузове с окончательным вариантом головной оптики.

В целом новый корейский кроссовер получит внешность и оснащенность схожую с Telluride и K900.

