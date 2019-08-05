Компания Bentley занялась производством меда

Таким образом, компания решила принять участие в программе по увеличению численности пчел, в рамках проекта по защите окружающей среды.

Руководство Bentley приняло решение разместить два улья в районе своего предприятия в Крю. Как стало известно, два улья разместили таким образом, чтобы создать идеальные условия для пчел.

По предварительным подсчетам, каждый сезон «надой» пасеки будет составлять от 15 до 30 кг меда.

Отмечается, что в ульях используются пчелы медоносной породы Apis Mellifera, а помощниками в разведении пчел стали британские специалисты-бортники с громадным стажем.

Представители Bentley не говорят, будет ли такой мед отправлен в продажу или окажется своеобразным сувениром для клиентов, но сообщили, что первый мед уже собран.