Обновлённый Mercedes-Benz GLC добрался до российских дилеров

Прием заказов на него стартовал еще в мае, а теперь модель доступна в дилерских центрах.

Пока рестайлинговый Mercedes-Benz GLC поставляется из Германии, а позже его начнут собирать на заводе Mercedes в Подмосковье.

Рестайлинговая версия Mercedes-Benz GLC получила новые моторы. Теперь двухлитровые бензиновые агрегаты выдают 197 или 249 л.с., а дизельные двигатели того же объёма развивают 194 или 245 л.с. Привод у модели постоянный полный.



Стоимость Mercedes-Benz GLC сейчас составляет от 3 650 000 рублей, тогда как самый дорогой вариант Mercedes-AMG GLC 63 S оценили от 7 770 000 рублей.

Между тем ранее стало известно, что России будут производить все комплектации Mercedes-Benz GLC за исключением AMG версий, которые будут поставлять из Германии.