Новое исследование показало, что очки с желтыми линзами для водителя ничем не лучше, чем любые другие линзы.
Желтые очки не помогают водителям следить за дорогой ночью
Для эксперимента ученые создали симулятор ослепляющего света, который по своим параметрам сопоставим с фарами автомобиля. Была создана группа добровольцев из 22 человек возрастом от 21 до 80 лет.
На симуляторе имитировали дорожную обстановку, и в каждом режиме участник менял очки, а для этого было приобретено четыре вида очков, среди которых одни с прозрачными стеклами, а остальные с желтыми. Все они есть в свободной продаже.
Во время эксперимента участнику показывали пешехода в синей одежде, и как оказалось водитель в желтых очках его замечал на доли секунды позже, чем при этих же условиях, но уже с прозрачными линзами.
Специалисты отметили, что при более глубоком исследовании результаты будут куда точнее, но уже сейчас можно понять, что очки с жёлтыми линзами не дают того эффекта, о котором заявляют в рекламе.
Желтые линзы для ночного вождения конечно дают обладателю ощущение более светлой картинки, но зрение они не улучшают.
Источник «ГазетаDAILY«