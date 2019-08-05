Желтые очки не помогают водителям следить за дорогой ночью

Новое исследование показало, что очки с желтыми линзами для водителя ничем не лучше, чем любые другие линзы.

Для эксперимента ученые создали симулятор ослепляющего света, который по своим параметрам сопоставим с фарами автомобиля. Была создана группа добровольцев из 22 человек возрастом от 21 до 80 лет.

На симуляторе имитировали дорожную обстановку, и в каждом режиме участник менял очки, а для этого было приобретено четыре вида очков, среди которых одни с прозрачными стеклами, а остальные с желтыми. Все они есть в свободной продаже.

Во время эксперимента участнику показывали пешехода в синей одежде, и как оказалось водитель в желтых очках его замечал на доли секунды позже, чем при этих же условиях, но уже с прозрачными линзами.

Специалисты отметили, что при более глубоком исследовании результаты будут куда точнее, но уже сейчас можно понять, что очки с жёлтыми линзами не дают того эффекта, о котором заявляют в рекламе.

Желтые линзы для ночного вождения конечно дают обладателю ощущение более светлой картинки, но зрение они не улучшают.

Источник «ГазетаDAILY«