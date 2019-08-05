В прошлом месяце автопроизводители в Италии реализовали 116 786 новых автомобилей, что оказалось на 11,1% меньше.

Как отмечают аналитики, авторынок Испании в июле установил новый антирекорд, ведь такое снижение продаж оказалось первым с 2012 года.

Отрицательная динамика наблюдается и по итогам первых семи месяцев года, когда на рынке было реализовано 809 159 машин, что хуже на 6,5%.

Самой востребованной маркой в стране остается SEAT, которой удалось улучшить продажи в июле на 19,3% до 11 882 реализованных единиц.

На второй строчке располагается Peugeot с показателем 8 276 ед., что на 0,6% меньше.

В пятерке самых продаваемых автомобилей оказались модели брендов Volkswagen (8 063 ед.,+0,2%), Opel (7 443 ед., +30%) и Hyundai (7 249 ед., +11,4%).