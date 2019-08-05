Британская компания рассказала о новинках, которые она планирует запустить в ближайшие два года.

Оказалось, что Jaguar Land Rover в ближайшие 2 года выпустит 5 новых моделей, причем все они призваны улучшить финансовое состояние компании.

Так, ближайшей новинкой станет семейство модели Defender. Этот внедорожник будет представлен уже совсем скоро и как известно в его семействе будет несколько различных модификаций, в том числе и длиннобразная версия, а также кузов «пикап».

Еще производитель готовит роскошный внедорожник Jaguar J-Pace, а в следующем году дебютирует и новый электрический суперкар.

К тому же к 2022 году для Range Rover выпустят новую версию, а у внедорожника Discovery появится электрифицированная версия.

В основе автомобилей будет использоваться нова платформа с названием MLA, позволяющая использовать как гибридные, так и полностью электрические силовые установки.