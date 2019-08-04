NIO и Razer выпустили электрический кроссовер для геймеров

Автопроизводитель NIO и известный производитель компьютерных аксессуаров для геймеров Razer показали совместный проект под названием NIO ES6 Night Explorer Limited Edition.

На выставке ChinaJoy был представлен электрический кроссовер с дизайном в стиле Razer. Электрокар получил название NIO ES6 Night Explorer Limited Edition.

Новинка создана на базе NIO ES6 Performance Edition, но она отличается логотипами Razer, черным окрасом кузова и карбоновыми элементами.

Кроссовер, созданный при сотрудничестве с Razer будет выпущен ограниченным тиражом – 88 ед. Купить NIO ES6 Night Explorer Limited Edition можно будет по цене от 467 800 юаней (4,4 млн рублей). Обычная версия электрического кроссовера стоит от 398 000 юаней, что в пересчете составляет 3,7 млн рублей.

В движение NIO ES6 приводится двумя электрическими моторами суммарной мощностью 544 л.с. Силовая установка питается аккумуляторным блоком на 84 киловатт-часа. Она обеспечивает пробег до 510 км и разгон от 0 до 100 км/ч за 4,7 сек.