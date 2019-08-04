Некоторые компании изменили стоимость одной модели, а другие почти на весь модельный ряд.

Как рассказали эксперты «Цена Авто», 10 брендов в РФ переписали цены на свои авто во второй половине июля, а среди таковых и BMW, которая изменила стоимости сразу 14 моделей.

Максимальное удорожание некоторых моделей составило 600 тыс. рублей.

Подорожали на российском рынке седаны Lexus LS350 и LS500, купе Lexus LC500, а также пикап Volkswagen Amarok.

Кроме этого, дилеры немецкой компании Volkswagen стал предлагать дороже некоторые комплектации Caddy и Caddy Maxi.

Еще в списке оказался автопроизводитель Citroen, который увеличил цены почти на все комплектации седана С4, а еще немного прибавил в цене Hyundai Tucson.