Редкий универсал Aston Martin Lagonda продадут с молотка

RM Sotheby’s на торги выставит очень редкую модель Aston Martin Lagonda, переделанную в универсал.

Британская компания седан Lagonda выпрыскала в период с 1976 по 1990 год и за это время было выпущено всего 645 экземпляров.

Самая редкая на рынке третья серия седанов, которых было создано всего 85 единиц, но один из них по заказу клиента был переделан в универсал.

Превращением из седана в универсал в 2006 году занималась компания Roos Engineering, а она получила разрешение от автопроизводителя и официально могла переделывать машины Aston Martin.

Выставленный на продажу Aston Martin Lagonda 1987 года изначально был приобретён в максимальной комплектации с телевизором, ковриками из шерсти ягненка, набором состоящим из бокалов и графинов, а также деревянными столиками.

Сейчас Aston Martin Lagonda находится в прекрасном состоянии и имеет все системы в рабочем состоянии, включая цифровую панель приборов и электронные дверные замки. В RM Sotheby’s оценивают уникальную машину примерно в 200 тыс. долларов.