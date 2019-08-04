Тюнеры выпустили седьмой «боевой» Hummer H1 Mil-Spec

Ателье Mil-Spec Automotive из штата Мичиган представило свою седьмую версию уникального внедорожника, созданного на базе Hummer H1.

Как и прошлые шесть моделей построенных ателье, новый внедорожник оснастили 6,6-литровый дизелем Duramax V8, который выдает 500 л.с. и 1355 Нм крутящего момента.

Трансмиссия у всех созданных машин шестиступенчатая автоматическая, а привод полный с раздаточной коробкой NVG 242, которую используют в машинах марки GM.

Седьмая модель получила черный окрас кузова, причем специалисты использовали особую краску с кевларовым волокном и матовой поверхностью.

На машине установлены портальные мосты от Humvee и тормозная система Wilwood с шестипоршневыми суппортами.

В салоне эксклюзивной машины использовали дорогие материалы, установили мультимедийную систему и кресла с регулируемым поясничным подпором.

Стоимость машины седьмой модели от Mil-Spec Automotive не раскрывают. Напомним, четвертый вариант рестомода на базе Hummer H1 стоил 249 тыс. долларов.