Более трети грузовых автомобилей в РФ были выпущены еще при СССР

В общей сложности в России насчитали 1,33 млн грузовых автомобилей, которые выпустили в период до 1992 года.

Доля таких грузовиков в общем парке грузовых авто составила 35%, передает агентство «Автостат».

Из общего числа «советских» грузовиков треть приходится на модели марки «ГАЗ» — 400 тыс. экземпляров. На «КамАЗы» приходится четверть парка или 354 тыс. единиц.

Третьими самыми распространенными грузовиками, выпущенными при СССР стали модели «ЗИЛа», которых насчитали около 300 тыс. шт.

Еще в парке есть 107 тыс. экземпляров Саранского завода автосамосвалов, 54 тыс. «УРАЛов», 72 тыс. «МАЗов», 1 тыс. «БЕЛАЗов», 34 тыс. украинских «КАЗ» и более 9 тыс. грузинских «КАЗ».