Удешевлённый Kia Sportage стал бестселлером бренда в Китае

Как известно, удешевленный вариант кроссовера предлагается пока только на китайском рынке, но возможно скоро он появится в продаже и на других рынках.



В компании рассказали о популярности модели, опубликовав отчетные данные по продажам в Китае за семь месяцев этого года.

Так, стало известно, что удешевлённый Kia Sportage стал бестселлером бренда на рынке Китая, который разошелся тиражом в количестве более 50 тысяч экземпляров, улучшив результат на треть.

Напомним, что модель создавалась на платформе Sportage предыдущей генерации, предлагаемой на российском рынке с 2010 по 2015 год.

Она предлагается для покупки по цене от 112 900 юаней или около 1 млн рублей минимум.