Новое поколение автомобиля будет представлено этой осенью, а в продажу оно поступит до конца года.

Hyundai готовит к презентации хэтчбек i20 нового поколения, его внедорожный вариант i20 Active и N-версию.

Последняя была замечена недавно на дорогах Южной Кореи. Хэтчбек i20 будет создан на модернизированной платформе предшественника и получит измененную, но узнаваемую внешность.

Внедорожный вариант модели получит пластиковый обвес, расширенные колесные арки, а также для него будут доступны рейлинги на крыше.

В салоне автомобиля новой генерации появится новая передняя панель, а также современная мультимедийная система с большим экраном, новый руль и обновленная панель приборов.

Моторная гамма будет представлена 1.2, 1.4 и 1.0-литровыми двигателями с отдачей от 83 до 120 л.с. Спортивная модификация будет оснащена уже двухлитровым 200-сильным турбированным двигателем. Система привода для автомобиля будет предусмотрена только на переднюю ось.