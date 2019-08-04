Автомобильные эксперты проанализировали предложения в сегменте кроссоверов на рынке России и выяснили, какие из них модели являются самыми быстрыми.



За основу рейтинга специалисты выделили время разгона кроссоверов и в результате был составлен топ-5 самых быстрых кроссоверов на рынке России.

Этот рейтинг подготовили журналисты портала tarantas.news.

На первой строчке ТОПа ожидаемо оказался Lamborghini Urus, который признан одним из самых быстрых в своем сегменте в мире. Он также продается в России и является самым востребованным среди моделей бренда.

Кроссовер приводится в движение четырехлитровым двигателем и способен ускоряться до первой сотни за 3,6 секунды.

На вторую строку опередили американскую модель Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Тут уже установлен 6,2-литровый силовой агрегат с отдачей 717 лошадиных сил, а разгон составит 3,7 секунды.

Следующим в списке оказался Mercedes-AMG GLC 63S с разгоном 3, 8 секунды. Для этого автомобиля предлагается 510-сильный мотор объёмом четыре литра.

Bentley Bentayga и Porsche Cayenne Turbo замыкают пятерку самых быстрых кроссоверов на российском рынке с показателем разгона 4,1 секунды.