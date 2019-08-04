Гибридный УАЗ-2970 2006 года показали в Сети

Именно в 2006 году и был выпущен автомобиль Ульяновского автомобильного завода, оснащенный гибридной силовой установкой.

Машину УАЗа с индексом 2970 позиционировали, как упрощенный вариант минивэна «Симба».

Модель от УАЗа по проходимости сравнивали с «Буханкой», а в целом она имела простой и устаревший дизайн.

Как сообщается, в основе гибридной силовой установки был двигатель ЗМЗ-514 и генератор ГТ-90, но в итоге установку признали малопроизводительной и было принято решение установить просто бензиновый двигатель.

В дальнейшем такая машина была принята на вооружение в армию.