Новый Haval F7 начал набирать популярность в России

Новый молодежный кроссовер по итогам июля стал вторым по продажам после Haval H6.

Последний в прошлом месяце был реализован в количестве 545 экземпляров, показав рост в 2,8 раза.

Общие продажи бренда по итогам июля составили 1 180 авто, что в 4,6 раза больше, а с начала года результат составил 4 672 ед., что в 3,3 раза выше.

Что касается Haval F7, то его объёмы реализации составили 425 экземпляров. Напомним, что еще в России продается внедорожник Н9 и компактный кроссовер Н2.

Ранее сообщалось, что флагманский Н9 и купеобразную версии Haval F7 скоро начнут выпускать на предприятии компании в Тульской области.