Назван топ-10 самых популярных японских автомобилей в России

Рейтинг наиболее востребованных авто японских марок был подготовлен на основании их продаж за период январь-июнь 2019 года аналитическим агентством «Автостат».



В 1 полугодии японских машин в России было продано в количестве 140 тыс. экземпляров, а этот результат оказался хуже на 6%.

Седан Toyota Camry возглавил топ-10 самых популярных японских автомобилей в России с результатом 16,3 тыс. проданных экземпляров, а это на 18% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Кроссовер «Тойота РАВ-4» стал вторым с продажами, которые остались почти на прошлогоднем уровне – 13,3 тыс. ед. в тройку лидеров вошел Nissan Qashqai, продемонстрировавший рост на 10% до 11,3 тыс. проданных штук.

Четвертая и пятая строчка рейтинга досталась Mitsubishi Outlander (10,7 тыс. ед.; -6%) и Nissan X-Trail (10,2 тыс. ед.; -4%).

Следом за ними в десятке самых востребованных машин японского происхождения оказались:

Datsun on-DO (9,3 тыс. ед., + 24%),

Mazda CX-5 (9,2 тыс. ед., -10%),

Toyota Land Cruiser Prado (6,5 тыс. ед.; -22%).

Nissan Terrano (6,1 тыс. ед.; -10%),

Lexus RX (3,8 тыс. ед.; -16%).