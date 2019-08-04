Названы самые продаваемые автомобили с пробегом в Москве

Несмотря на то, что среди марок автомобилей лидером на вторичном рынке является «Мерседес», среди самых востребованных моделей авто в десятке присутствует только две машины этой марки.

По данным российских аналитиков, в рейтинге самых популярных машин вторичном рынка столицы является Ford Focus.

Его продажи в первом полугодии составили 4 045 ед. Эта модель остаётся лидером уже длительное время.

Следующими в рейтинге оказались Hyundai Solaris и Skoda Octavia, которые располагаются на втором и третьем месте соответственно с показателем 3 316 и 2 886 перепроданных штук.

В пятерку самых продаваемых автомобилей с пробегом в Москве входят KIA Rio и Toyota Camry. Объёмы продаж этих моделей составили 2 647 и 2 1262 ед.

Следом за этими автомобилями оказались Volkswagen Polo (1857 ед.), Volkswagen Polo (1857 ед.), BMW 3-Series (1839 ед.), Opel Astra (1824 ед.), KIA Ceed (1736 ед.), Mercedes-Benz E-Class (1727 ед.).

Источник: Цена Авто.