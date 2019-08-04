Объёмы продаж автомобилей на вторичном рынке Москвы сократили по итогам первого полугодия.

В отчетный период по данным агентства «Автостат», в столице было реализовано 125,8 тыс. машин с пробегом.

В сравнении с первым полугодием 2018 года рынок подержанных автомобилей Москвы упал на 12%. Лидирует среди подержанных машин марка Mercedes-Benz.

Таких авто было реализовано 9 139 ед., а это на 8% меньше. Доля марки на вторичном рынке составила 7,3%.

У автомобилей KIA доля составляет 6,8%, а объёмы продаж и отрицательная динамика – 8 531 и минус 7% соответственно.

Этот бренд стал вторым, а после него оказалась Лада с результатом 8 252 проданных автомобиля, что на 20% хуже.

В первой пятерке самых востребованных в столице автомобилей с пробегом оказались BMW (8048 ед.; -1%) и Volkswagen (7821 ед.; -10%).