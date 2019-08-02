Российский офис компании Hyundai опубликовал результаты по продажам своих автомобилей за июль.

В отчетный период дилеры марки реализовали 13 849 автомобилей, а этот результат оказался на 4% меньше. За период с начала года компания продала 101 875 автомобилей, что на 1% больше.

Кроссовер Hyundai Creta в июле стал бестселлером бренда в России, который был продан в количестве 5 410 единиц, увеличив результат на 2%.

Седан Hyundai Solaris стал вторым с отрицательной динамикой на 12% до 4 683 проданных штук. В тройке лидеров оказался Hyundai Tucson.

Его продажи сократились на 17% и составили 1 642 ед. Еще на российском рынке было продано 875 экземпляров Hyundai Santa Fe, 622 единицы Hyundai Sonata и 447 Hyundai Elantra.