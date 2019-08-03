Компания Lynk & Co представила «заряженный» седан

Молодежная марка Lynk & Co, созданная Geely и Volvo, представила «заряженный» седан 03+, который оснащен агрегатом шведской компании и автоматической коробкой передач Aisin.

Модель Lynk & Co 03+ создана на базе классичекого седана марки, но в ней уже установили четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор от Volvo и 8-ступенчатая автоматическая коробку передач Aisin.

Отдача турбомотора составляет 254 л.с. при 350 Нм крутящего момента. Заявлено, что Lynk & Co 03+ до первой «сотни» способен разогнаться за 5,9 сек. Это на самом деле быстрее, чем Maserati Levante с 350-сильным мотором.

Новинка от кластической версии отличается карбоновым аэродинамическим обвесом, колесными дисками, черными глянцевыми вставками и иными патрубками выхлопной системы.

Салон «заряженной» модели выполнили в черном варианте с желтой прострочкой и такого же цвета ремнями безопасности. Lynk & Co 03+ в Китае стоит от 185 800 юаней (1,75 млн рублей). Обычная версия седана с 1,5-литровым мотором оценена от 113 800 юаней (1,06 млн рублей).