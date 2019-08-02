Бизнес-седан стал самым продаваемым японским авто на российском рынке по итогам первого полугодия.



Как сообщают аналитики «АвтостатИнфо», в первом полугодии 2018 года лидерство было за кроссовером Toyota RAV4.

Toyota Camry стала самым популярным японским автомобилем в РФ с результатом 15 258 реализованных экземпляров, что на 18,4% больше, чем годом ранее.

Вторым по популярности оказался ранний лидер – кроссовер Toyota RAV4. Он на рынке разошелся тиражом в количестве 13 213 ед., что на 0,4% больше.

В тройке самых популярных японских машин располагается Nissan Qashqai. Его показатель составил 10 261 ед., а это на 6,5% больше. Mitsubishi Outlander стал четвертым — 10 214 ед., что на 0,4% меньше.

В пятерке лидеров оказался Nissan X-Trail с показателем 9 239 проданных кроссоверов и отрицательной динамикой на 8,7%.