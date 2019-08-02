«Урал» начал выпуск нового грузовика из семейства «Урал Next»

На предприятии компании начали сборку нового грузовика «Урал-43206-5111-71», который входит в семейство «Урал Next», но новая версия в отличие от семейства с колесной формулой 6×6 и 6×4 предлагается в варианте 4×4.

«Урал Next» был представлен еще в 2015 году. Изначально были предложены только внедорожные модификации с колесной формулой 6×6, а позже появились «дорожные» версии 6×4. Теперь очередь дошла до внедорожной полноприводной модификации.



«Урал-43206-5111-71» это бортовой грузовик с полной массой 12,1 тонны. Его паспортная грузоподъемность 4,2 тонны.

Кроме колесной формулы новинка ничем не отличается от других версий семейства. Так, в нем такая же трехместная капотная кабина, 6,7-литровый турбомотор ЯМЗ-536 мощностью 238 л.с и механическая коробка передач.