Toyota выпустит RAV4 с другим названием и дизайном

Эта модель уже скоро выйдет на рынок и как оказалось, автопроизводитель кроссовер будет предлагать в двух версиях, где одна из них будет предназначена для китайского рынка и буде отличаться другим названием и дизайном.

В частности, Toyota для нового RAV4 зарегистрировала название Wildlander. Кроссовер Wildlander выйдет на китайский рынок до конца года, а его серийная сборка будет организована на совместном предприятии GAC и Toyota.

Кроссовер, предназначенный для других рынков и с глобальным дизайном будут выпускать на производственной площадке FAW и Toyota.

Уже известно, что новая генерация RAV4 для Китая получит такие же габариты, как и у предшественника.

Моторная гамма будет представлена двухлитровым 171-сильным двигателем и гибридной установкой на базе 2,5-литрового ДВС.