В Норвегии появится национальный электромобиль

Электрокар назвали Reverie, но он пока существует только на «бумаге». Недавно разработчики назвали некоторые технические характеристики авто и показали ее компьютерную визуализацию.

Рабочего прототипа машина пока нет. При этом Fresco Motors уже принимает заказы на Reverie и насколько известно, электрокаром заинтересовалось уже 70 человек.

Стоит отметить, что собственного автопрома в Норвегии нет, но в этой стране за счет госсубсидий очень популярны электрические авто, доля которых в продажах составила уже 48 процентов.

Что касается Reverie, то по задумке его длина составит 4,81 метра, ширина – 2,23 метра, высота – 1,4 метра и колёсная база – 2,75 метра.

В нем установят раздельный аккумуляторный блок, а это сделано для того, чтобы можно было заменить вышедшие блоки без замены всего массива. В электрокаре еще планируют реализовать поддержку быстрой и беспроводной зарядки.

Мощность силовой установки пока не озвучивают, но было отмечено, что максимальная скорость Reverie будет 300 км/ч, а разгон до первой «сотни» у седана займет всего 2 сек. Обещают, что на рынке серийный Reverie появится в 2021 году.