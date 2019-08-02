Недавно в сети упоминали об электрокаре Zetta, патентные изображения которого появились в базе патентного ведомства.

Но оказалось, что в России появится еще один производитель электрокаров. Как выяснилось, в России появится новая марка электромобилей Monarch, проект которой базируется в Новосибирске.

Как сообщают журналисты «ЗаРулем», предварительно производство электрокаров также будет налажено в Новосибирске.

В рамках проекта планируется выпустить электромобили стоимостью от 1 до 17 млн рублей. То есть они займут нишу между доступными Ладами и премиальными аурусами.

Для новых Monarch планируется разработать две платформы, чтобы выпускать как обычные компактные кроссоверы, лифтбеки и среднеразмерные кроссоверы, так и премиальные седаны и внедорожники.

В электрокарах планируется использование электромоторов мощностью 50/75 кВт, которые будут располагаться на каждой оси и суммарно будут выдавать от 135 до 815 лошадиных сил мощности.

Помимо этого, авторы проекта намерены развивать и сеть зарядных станций, а разработанные в рамках проекта электрические модели планируется продавать не только в России, но и за ее пределами.

Стоимость самого простого электрокара составит около 1,8 млн рублей.