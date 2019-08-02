В Maserati рассказали о будущих новинках

Компания Maserati официально опубликовала данные по новым и обновленным моделям, разработка которых уже началась или скоро стартует.

Так, ближайшими новинками от автопроизводителя станут обновленные Ghibli и Quattroporte, а также кроссовер Levante. Модели будут представлены на протяжении следующего года.

В 2020 году состоится еще и дебют нового спорткара. По предварительным данным, этой новинкой станет серийная версия прототипа Alfieri.

Уже в 2021 году поклонников бренда ожидает дебют и абсолютно нового кроссовера. Как рассказали в компании, новинка будет из сегмента D типа Alfa Romeo Stelvio.

В том же году будет представлена открытая версия нового спорткара, а также новая генерация GranTurismo.

Еще через год кроссовер Levante сменит поколение, а также компания проведет презентацию новых GranCabrio и Quattroporte.