Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился

В Китае решили обновить копию пикапа Toyota Hilux 18-летней давности. Данная модель выпускается исключительно для китайского рынка и там за нее просят около 645 тыс. рублей.

Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.

Как пишет «ГазетаDAILY», в обновленном пикапе практически все изменения произошли в салоне, а внешне грузовик практически не изменился.

В салоне грузовика появилась мультимедийная система, был изменён дизайн центральной консоли, а также поменяли отделочные материалы.

Под капотом Tiger устанавливают 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. Трансмиссия в машине доступна только механическая с задним приводом.

В качестве опции предлагают систему полного привода. В КНР обновленная версия пикапа доступна от 69 800 юаней, что в пересчете около 645 тыс. рублей.